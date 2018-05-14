Посольство Британии снова отказало в визе племяннице Скрипаля

Посольство Великобритании в Москве снова отказало в получении визы Виктории Скрипаль, родственнице Сергея и Юлии Скрипаль, пострадавших от отравления в Солсбери.

«Ваше заявление на визу в Соединенное Королевство было отклонено, поскольку не соответствует требованиям иммиграционного посещения», – говорится в документе, направленном Виктории Скрипаль, передает «Интерфакс».

Одной из причин отказа в посольстве назвали «значительные несоответствия между последним и предыдущим запросами на визу, а также несоответствия между разделами последнего».

В начале апреля российское посольство в Лондоне направило ноту в дипломатическое представительство Великобритании в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль.

Ранее Виктория Скрипаль предположила, что они могли отравиться морепродуктами, а также говорила, что хочет забрать двоюродную сестру из Британии в Россию.