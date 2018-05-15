Путин запланировал серию совещаний по оборонной тематике

Президент Владимир Путин во вторник начнет серию традиционных совещаний по развитию Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Шестой год идет практика совещаний с погружением, традиционно это бывает в Сочи – серия совещаний по вопросам развития Вооруженных сил, гособоронзаказа и оборонно-промышленного комплекса в целом. Эта серия совещаний начинается во вторник», – передает ТАСС слова Пескова.

Он напомнил, что подобные встречи проходят на протяжении недели.

«Президент два раза в год погружается в такие темы и предметно их обсуждает, сегодня состоится первое совещание из новой очередной серии», – пояснил Песков.