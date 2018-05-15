Кремль оставил без комментария запутанную ситуацию с Telegram

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15 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
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Малый бизнес получит особые преимущества

Указ президента по росту численности малого и среднего бизнеса в России амбициозен, но выполнимФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Малый и средний бизнес в России должны существенно вырасти уже в ближайшие годы – именно на это, в частности, направлен «суперуказ» президента. Как именно предполагается обеспечить государственную поддержку малого предпринимательства? Подробности...
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Кто и зачем пытается заставить нас поверить в «изоляцию России»

Никто в мире не может изолировать РоссиюФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Рекордное число россиян заявили об изоляции страны» – такие заголовки к статьям об итогах свежего социологического опроса выглядят поистине удивительно. Неужели наши граждане в самом деле так считают – ведь говорить об изоляции России не просто ошибочно, но и глупо. Кому выгодно внушать русским идею «мирового изгоя»? Подробности...
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«Суперуказ» Путина требует резких перемен в медицине

Своим «суперуказом» Путин поручил правительству вылечить российскую систему здравоохранения Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
«Многие страны успешно достигли аналогичных и даже более высоких показателей. Для России поставленные цели также выполнимы», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Калашников. Так он прокомментировал пункты путинского «суперуказа», посвященные мерам по резкому укреплению здоровья россиян. По его мнению, для выполнения указаний Путина правительству придется пойти на коренную медицинскую реформу. Подробности...
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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Незаменимых «экспертов по допингу» не бывает

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Германию потрясла новость, касающаяся чемпионата мира по футболу. Россия отказала в визе немецкому журналисту Хайо Зеппельту, прославившемуся нападками на российских спортсменов. Мотивация России проста и очевидна. Подробности...
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Изобретательность Запада в подкладывании конкурентам свиней

Сергей Худиев, публицист, богослов
Россия вовлечена в ценностный конфликт с Западом. Это пишут постоянно. Однако, если вылезти из окопа этой космической битвы добра и зла, оказывается, что причины конфликтов могут не иметь никакого отношения к ценностям. Подробности...
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«Вот за это я и ненавижу русских!»

Сергей Лукьяненко, писатель
Улетаем из Мюнхена. Подходим к паспортному контролю. Там два прохода – один общий, другой для бизнес-класса. А за разграничительной ленточкой тем временем начинает волноваться женщина. Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

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      Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома

      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
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      «Бессмертный полк» перешел в наступление за рубежом

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          Кремль оставил без комментария запутанную ситуацию с Telegram

          15 мая 2018, 12:17

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог прокомментировать данные о том, что решение российского суда о блокировке интернет-мессенджера Telegram еще не вступило в силу.

          «Распишусь в полной своей юридической несостоятельности и неспособности ответить на этот вопрос. Тоже прочитал это в СМИ, не понимаю, о чем идет речь», передает РИА «Новости» слова Пескова.

          Тем временем Роскомнадзор опроверг получение от Telegram копии апелляционной жалобы.

          «Роскомнадзором не получено от Telegram Messenger Limited Liability Partnership копий частной и апелляционной жалоб», – сообщило ведомство в своем блоге в Twitter.

          Ранее сообщалось, что представители Telegram оспорили решение о блокировке мессенджера.

          Напомним, ранее во вторник руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.


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