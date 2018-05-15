Кремль оставил без комментария запутанную ситуацию с Telegram

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог прокомментировать данные о том, что решение российского суда о блокировке интернет-мессенджера Telegram еще не вступило в силу.

«Распишусь в полной своей юридической несостоятельности и неспособности ответить на этот вопрос. Тоже прочитал это в СМИ, не понимаю, о чем идет речь», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Тем временем Роскомнадзор опроверг получение от Telegram копии апелляционной жалобы.



«Роскомнадзором не получено от Telegram Messenger Limited Liability Partnership копий частной и апелляционной жалоб», – сообщило ведомство в своем блоге в Twitter.



Ранее сообщалось, что представители Telegram оспорили решение о блокировке мессенджера.

Напомним, ранее во вторник руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.