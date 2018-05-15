В Крыму пренебрежительно отреагировали на украинскую «патрульную полицию»

Создание на Украине «патрульной полиции Крыма» напоминает детский сад, когда придумываются вещи, несовместимые с реальностью, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Это все напоминает детский сад, когда детям ставят задачи, и они начинают выдумывать вещи, несовместимые с реальностью», – передает РИА «Новости» слова Фикса.

Он отметил, что украинским властям вместо того, чтобы впустую тратить деньги на содержание виртуальных структур, стоило бы задуматься о благосостоянии своих граждан.



«Лучше бы деньги, которые направляются на содержание этой структуры, направили бы на повышение зарплат и пенсий своим гражданам, а так выдумывают всякую ерунду вместо того, чтобы заниматься делом», – подчеркнул Фикс.



Тем временем вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что законных оснований для создания полиции Крыма на территории Украины нет.



«Это очередной фейковый проект украинских властей, который направлен на отвлечение внимания от реальных проблем, которые сегодня стоят перед украинским государством. Мы прекрасно понимаем, что никакой крымской полиции, никаких крымских спецподразделений в Украине нет и быть не может, хотя бы по одной простой причине, что Крым не является частью того государства, которое этими глупостями занимается», – заявил Полонский.



Он подчеркнул, что создание подобных структур – обычное пускание пыли в глаза и прикрытие проблем Украины, с которыми власти страны не могут справиться.

«Мне кажется, что украинский народ уже устал от подобных профанаций и ждет конкретных изменений и улучшений в своей жизни, роста экономики и собственного благосостояния, а подобные отвлекающие внимание дымовые завесы только вызывают дополнительное раздражение в украинском обществе, которое и без того категорически недовольно положением дел в украинском государстве», – заявил вице-премьер.

Напомним, в понедельник вХерсонской области на блокпостах начали дежурить сотрудники украинской «патрульной полиции в Крыму и Севастополе», которые были командированы из разных областных управлений полиции Украины.

Полицейские будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчацком и Чаплынском, контролируя основные трассы, соединяющие Херсонскую область Украины с Крымом.