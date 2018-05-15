В «патрульную полицию Крыма» набрали командированных со всей Украины

В Херсонской области на блокпостах начали дежурить сотрудники украинской «патрульной полиции в Крыму и Севастополе», которые были командированы из разных областных управлений полиции Украины, сообщили в региональном главке.

Полицейские будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчацком и Чаплынском, контролируя основные трассы, соединяющие Херсонскую область Украины с Крымом, говорится в сообщении регионального главка.

Напомним, о планах создать спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю в МВД Украины объявили в конце января.

В середине февраля Крымское погрануправление ФСБ сообщило об усилении охраны российско-украинской границы в Крыму.