Украина решила создать спецподразделения полиции по Крыму

В МВД Украины намерены создать спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю до конца 2018 года.

Спецподразделения «будут работать на других участках до тех пор», пока Крым не вернется в состав Украины, а после «готовые подразделения будут работать там», сказал глава украинского МВД Арсен Аваков телеканалу «112 Украина», передает RT.

Планируется, что подразделения будут работать на международных трассах и на участках, прилегающих к административной границе с Крымом, заявил замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий.

Ранее глава украинского кабмина Владимир Гройсман в ответ на инициативу России вернуть Украине оставшееся в Крыму военные корабли и авиатехнику предложил «вместе с флотом вернуть Крым».

В Крыму ответили, что полуостров «назад никогда не вернется».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.