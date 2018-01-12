В Крыму прокомментировали «встречное предложение» Гройсмана Путину

Зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о передаче Киеву полуострова вместе с оставшейся там украинской техникой.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице. Они не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошел в состав России и назад никогда не вернется», – заявил Гемпель в интервью RT.

Депутат отметил, что решение о возвращении Крыма в состав России принимали жители полуострова. «Обратной дороги быть не может», – подчеркнул он.

Гемпель также заявил, что Россия готова сотрудничать с Украиной, но пока не видит «положительных посылов от украинских политических лидеров».

«Сказанное Гройсманом – тупиковый разговор. Думаю, они сегодня еще не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики», – добавил депутат.

В пятницу Гройсман фактически отказался принять предложение вернуть технику из Крыма, выдвинув «встречную инициативу» по возвращению под власть Киева всего полуострова.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пообещал «тщательно изучить» предложение президента России Владимира Путина передать киевским властям военные корабли и авиатехнику из Крыма. В Кремле объяснили, что инициатива главы государства – жест доброй воли.