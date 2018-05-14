Россия всухую разгромила соперника на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею одержала крупную победу над сборной Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Игра завершилась со счетом 4:0, следует из трансляции Первого канала. В составе российской сборной шайбы забросили Максим Мамин (12'), Никита Гусев (17'), Максим Шалунов (59', в пустые ворота) и Илья Михеев (60', в пустые ворота).

В субботу Россия победила Швейцарию. До этого матч россиян против Чехии завершился победой чехов в овертайме.

В первых трех матчах ни французы, ни австрийцы, ни белорусы не смогли поразить ворота россиян, все матчи заканчивались крупными победами сборной России (7:0, 7:0, 6:0).