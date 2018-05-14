Россия всухую разгромила соперника на ЧМ по хоккею

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14 мая, понедельник | Последнее обновление — 20:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Минпромторг завершил программы льготного автокредитования
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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы
Литва не рассталась с мечтой отнять у России Калининград
Российские «Медведи» напугали американцев
Под ударами России ИГИЛ меняет тактику
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
У повышения пенсионного возраста есть эффективная альтернатива
Антон Любич, экономист
При увеличении количества пенсионеров непропорционально увеличению государственных доходов у этой системы есть только два возможных способа избежать собственного банкротства. Стоит ли России идти по такому пути? Подробности...
Только русский будет праздновать День Победы
Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Мы спокойно можем констатировать то, что за 27 лет украинской незалежности никакого изменения в составе населения Украины не произошло: как было большинство граждан русскими, так они русскими и остались. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Европейский ответ Трампу откроет для России окна возможностей
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Выход Соединенных Штатов из СВПД – еще одно подтверждение того, что нынешняя администрация Белого дома не ценит многосторонние соглашения. Вчера – транстихоокеанское партнерство, сегодня – иранская сделка, а что завтра? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки
Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав ГазыПодробности...
Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома
Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда ТрампаПодробности...
«Бессмертный полк» перешел в наступление за рубежом
Акция «Бессмертный полк» в 2018 году прошла с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. По предварительным данным, в шествиях за рубежом приняли участие более 800 тыс. человек. Организаторы уточняют, что число желающих почтить память своих предков растет каждый год. На фото – акция памяти в НидерландахПодробности...
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© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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