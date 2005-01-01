Начались поставки американской нефти в ОАЭ

Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco начала поставки американского конденсата – ультралегкой сырой нефти – в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), передает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника, подчеркивающих «глобальные амбиции гигантской фирмы».

Reuters пишет, что это первая поставка американской сырой нефти компанией Aramco, которая, отмечает агентство, в основном работает по долгосрочным контрактам, но в прошлом году согласилась торговать несаудовской нефтью на краткосрочном спотовом рынке.

Источники сообщают, что 12 мая в городе Рувайс в ОАЭ была выгружена первая партия американского конденсата в объеме 1 млн баррелей, прибывшего на борту танкера «Астра».

Кроме того, уже зафрахтовано второе судно – танкер «Южное море» – для отправки еще около 1 млн баррелей конденсата в Рувайс. Как ожидается, поставка будет осуществлена в этом месяце.

По информации Reuters, вторая поставка обойдется ОАЭ примерно в 2 млн долларов.