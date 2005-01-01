Трамп прокомментировал провал переговоров с Китаем

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что переговоры прежних американских администраций с Пекином в сфере торговли всегда заканчивались «в пользу Китая», поэтому «им трудно заключить соглашение, которое принесет выгоду обеим странам».

«Но успокойтесь, все получится!» – написал Трамп в своем Twitter.

Трамп также отметил, что «Китай и Соединенные Штаты хорошо сотрудничают в сфере торговли».

Ранее стало известно, что переговоры Китая и США по прекращению торговой войны провалились. Китай отверг ключевые требования Вашингтона, пообещав дать отпор.

Как ожидается, на будущей неделе в Вашингтон прибудет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который представит конкретные предложения по сокращению дисбаланса в торговле между странами.