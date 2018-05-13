В Ставрополье в ДТП погибли шесть человек

В ДТП в Ставропольском крае погибли шесть человек, еще один получил тяжелые травмы, сообщили в региональном ГИБДД.

Водитель ВАЗ-2107, который ехал в направлении Минеральных Вод, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21099. Погибли шестеро, выжил только водитель «семерки», он получил тяжелые травмы и попал в больницу Кисловодска, сообщает RT.