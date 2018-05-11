Британия сократила число работающих в России дипломатов

Лондон выполнил требования Министерства иностранных дел о численности работающих в России британских дипломатов, сообщили в пресс-службе посольства Великобритании в Москве.

«Требования МИД были исполнены в установленные сроки», – сообщил собеседник «Интерфакса».

После отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге.