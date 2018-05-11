Блогеры заметили «полузабытые» автоматы Никонова на параде в Хабаровске

На параде Победы в Хабаровске отряд мотострелков маршировал с автоматами Никонова АН-94, не получившими широкое применение в рядах российской армии.

На мотострелков, вооруженных автоматами Никонова, обратил внимание блог bmpd в LiveJournal. Видео, на котором можно заметить редкое вооружение, опубликовано на YouTube-канале GuberniaTV (с 36.21).

АН-94 «Абакан» – 5,45-мм автомат, разработанный Геннадием Никоновым в 1987 году. В 1994 году АН-94 был официально принят для вооружения мотострелковых подразделений российской армии. Автомат отличается высокой точностью и кучностью стрельбы: при стрельбе очередями по два патрона на дистанции 100 м хороший стрелок попадает двумя пулями в одну точку в мишени.

Автомат позволяет вести стрельбу одиночными выстрелами, фиксированными очередями по два выстрела с темпом 1800 выстрелов в минуту, а также непрерывным огнем с автоматически изменяющимся темпом (дискретно с 1800 на 600 выстрелов/мин).

Руководство ВС России считало, новый автомат должен полностью заменить стоявшие до этого на вооружении АКМ и АК-74. Несмотря на то, что АН-94 был выбран основной стрелковой единицей, из-за особенностей конструкции, а именно ее сложности, его применение не получило массового характера. Сейчас АН-94 используется только в подразделениях элитных частей российской Армии, а также спецподразделений МВД.