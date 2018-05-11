В Telegram появилось сообщение с призывом ссылаться на канал «Следком»

На канале в Telegram, которым до решения суда о блокировке мессенджера пользовался Следственный комитет России, появилось сообщение с просьбой ссылаться на «Следком».

«При использовании материалов ссылки на канал «Следком» приветствуются!» – говорится в сообщении канала СКР в Telegram.

Примечательно, что этот пост появился в закрепленных в шапке страницы.

На ваш взгляд Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает? Поддерживаю, затрагивает

Поддерживаю, не затрагивает

Не поддерживаю, затрагивает

Не поддерживаю, не затрагивает



В середине апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщала телеканалу «360», что ведомство не причастно к размещению постов в мессенджере Telegram. «Нет, официально мы перешли, может быть какое-то частное лицо от нашего имени. Но вообще у нас на «ТамТаме» то, что у нас было в Telegram», – сказала она.

Петренко заверила, что СК не нарушает закон, а Telegram-канал ведомства стал неофициальным и является «зеркалом» страницы в мессенджере «ТамТам». «Мы перешли на другую площадку», – сказала Петренко.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.