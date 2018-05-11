В Москве объявлен желтый уровень опасности

Гидрометцентр объявил в субботу, 12 мая, «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе.

Причиной стала высокая пожароопасность, передает РИА «Новости».

Ранее в Гидрометцентре прогнозировали высокую пожароопасность в мае-июне 2018 года в северных регионах России.