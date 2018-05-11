Топ-менеджер «Почты России» погиб в бассейне в Москве

В Москве во время тренировки скончался топ-менеджер «Почты России» и бизнес-тренер Максим Парамонов.

Инцидент, о котором сообщается в пятницу, произошел накануне, 10 мая.

Причиной смерти Парамонова стал инфаркт, случившийся во время тренировки топ-менеджера в бассейне; мужчина начал тонуть, спасти его не удалось, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что Максим Парамонов работал руководителем службы информационных технологий «Почты России» по Москве.