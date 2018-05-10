Опубликовано «сальто» болида российского гонщика при скорости 300 км/ч

В интернете опубликована видеозапись, на которой болид российского гонщика Матевоса Исаакяна (команда SMP Racing) попал в аварию.

Инцидент произошел на марафоне «6 часов Спа». Машина Исаакяна перевернулась на скорости 300 км/ч, пишет Sportbox.

Исаакян прошел медобследование, которое не выявило у него серьезных повреждений.