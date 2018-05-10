Министр обороны и президент Чехии поспорили по поводу «Новичка»

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым якобы могли быть отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, не производилось и не складировалось в Чехии, заявила министр обороны страны Карала Шлехтова.

«В Чехии никаких веществ типа «Новичок» не производилось и не складировалось. По этому вопросу едина позиция министерства обороны, военной разведки, Службы безопасности Чехии (контрразведки) и управления по ядерной безопасности», – цитирует Шлехтову ТАСС.

Министр отметила, что комитет по международным делам нижней палаты чешского парламента принял документ, в котором обозначена позиция Праги по «Новичку». Против его принятия голосовал лишь один из членов комитета – представитель компартии.

Между тем, президент Чехии Милош Земан на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой повторно подтвердил, что «Новичок» производился в республике.

Отвечая на реплику журналистов о том, что парламентарии опровергли эти данные, Земан указал, что «цитировал директора военного исследовательского института, который в феврале опубликовал отчет о производстве «Новичка».

«Со всем уважением к образованию некоторых членов нашего правительства я не уверен, что у них есть информация лучше, чем у главы института... Эта информация была опубликована и распространена публично», – добавил Земан.

Напомним, 4 мая минобороны Чехии заявило, что республика действительно проводила испытания «Новичка», однако отвергло возможность производства отравляющего вещества на территории страны. До этого президент Чехии Милош Земан подтвердил данные российской стороны о том, что нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии.