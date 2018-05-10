Москва впервые вошла в пятерку привлекательных для инвесторов городов Европы

Российская столица впервые вошла в топ-5 городов Европы по привлекательности для инвесторов по версии Financial Times, а также стала лидером среди городов Восточной Европы, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.

Москва «улучшила свои позиции в авторитетном рейтинге привлекательности городов Европы для инвесторов», войдя в топ-5 крупнейших городов континента, «наиболее интересных для инвестирования» и заняв первой место в рейтинге городов Восточной Европы, передает слова Ефимова РИА «Новости».

В рейтинге инвестиционной привлекательности городов Европы, который раз в два года публикует Financial Times, Москва заняла пятое место среди крупнейших мегаполисов Европы, поднявшись на два места.

Москве удалось опередить такие европейские столицы, как Хельсинки, Варшава, Берлин и Стокгольм.

В списке самых привлекательных для иностранных инвестиций городов Восточной Европы Москва второй раз подряд заняла первое место. Вместе с ней в тройку лидеров вошли Варшава и Бухарест.

«Реализуя комплексную программу поддержки инвестиций, Москва успешно вышла на уровень ведущих мегаполисов Европы по простоте и удобству ведения бизнеса. А благодаря многочисленным льготам и преференциям, предоставляемым городом, работать в Москве инвестору выгоднее. Во многом поэтому Москва ежегодно привлекает порядка 50% всех иностранных инвестиций, приходящих в Россию», – добавил Ефимов.

В департаменте добавили, что при составлении рейтинга используется 10-балльная система оценки по 97 показателям, которые разделены на пять групп: экономический потенциал, сфера труда, издержки ведения бизнеса, инфраструктура, благоприятность среды для ведения бизнеса.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-30 лучших студенческих городов мира.