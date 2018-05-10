Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО

В Зеленоградском СИЗО обнаружено тело Ильи Асеева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство пятерых мотоциклистов в Подмосковье, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент, о котором сообщается в четверг, произошел в среду, 9 мая. Тело было обнаружено в помещении санобработки заключенных, передает АГН «Москва».

Следователи начали проверку по данному факту.

Напомним, 8 мая 2016 года в деревне Челохово Егорьевского района Подмосковья Асеев расстрелял из охотничьего карабина «Сайга» группу байкеров. Погибли пять человек. Убийца вскоре был задержан и дал признательные показания. Асеев был членом того же мотоклуба, что и убитые.

Байкеры распивали спиртные напитки накануне Дня Победы, в Челохово они организовывали концерт в честь праздника.

Сам Асеев признался, что расстрелял пять человек из-за конфликта на бытовой почве. У них произошел конфликт, он сходил домой, взял ружье и, вернувшись, произвел серию выстрелов.

В ноябре 2017 года Асеев был признан виновным в расстреле пятерых байкеров.