Россия стала крупнейшим кинорынком Европы, обогнав Францию

Россия по итогам 2017 года стала крупнейшим кинорынком Европы, следует из отчета Европейской аудиовизуальной обсерватории, которая объединяет 41 страну.

Согласно отчету, в прошлом году российские кинотеатры продали 212,2 млн билетов – на 2,8 млн больше, чем во Франции, которая заняла в рейтинге второе место. Количество проданных билетов в России за 2017 год выросло на 10%, в то время как во Франции сократилось на 1,7%. При этом по кассовым сборам Россия по-прежнему значительно уступает европейским странам: если российский бокс-офис в 2017 году составил 53,3 млрд рублей, то в Великобритании – 1,3 млрд фунтов стерлингов, что по среднему курсу за прошлый год составляет 96,1 млрд рублей.

Примерно четверть проданных билетов и кассовых сборов принесли фильмы отечественного производства – 25,6% и 24,3% соответственно. Это ниже, чем у лидеров списка Франции и Великобритании, где доля национального кино составляет 37,4%, однако в случае Британии в этот показатель также входят фильмы, сделанные в Ирландии.

Ниже всего доля собственных фильмов у Португалии и Румынии: по данным 2017 года, там они составили лишь 2,6% и 2,3% соответственно.

Вместе с тем 4 мая Министерство культуры России обратилось в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности несколько кинокомпаний, не выполнивших обязательства перед бюджетом.