Минкультуры обратилось в Генпрокуратуру из-за фильма «Защитники»

Министерство культуры России обратилось в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности несколько кинокомпаний, не выполнивших обязательства перед бюджетом.

Минкультуры и Фонд кино обнаружили 21 кинокомпанию, которая либо не вернула полученные из бюджета деньги, либо, получив деньги на безвозмездной основе, не сняла фильмы. Это, в частности, это «Да Студия» (мультфильм «Сергий Радонежский»), «Контакт медиа» (мультфильм «Кузька в заколдованном царстве») и Enjoy Movies (фильм «Защитники»), сообщают «Ведомости» со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.

«Возможно, Генпрокуратура позволит активно защитить интересы государства. У нас не такой большой бюджет на культуру и кинематографию, чтобы мы могли неэффективным управленцам в лучшем случае и жуликам в худшем раздавать деньги», – передает РИА «Новости» слова Мединского.

Он также пообещал, что ведомство опубликует список должников, которые не будут допущены к питчингу на получение господдержки, пока не вернут деньги.