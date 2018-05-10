Асад увязал обвинения в применении химоружия с желанием дестабилизировать Сирию

Президент Сирии Башар Асад в интервью греческой газете «Катимерини» заявил, что у его страны нет химического оружия, а обвинения в его применении начались после победы сирийской армии.

«Прежде всего, у нас нет химического арсенала с 2013 года, когда мы его передали (международному сообществу). Международная организация по химическому оружию провела исследование, и стало ясно, это официально зарегистрировано, что у нас нет такого оружия», – заявил Асад, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что обвинения в применении химического оружия начались после победы сирийской армии.

«Это фарс, это примитивная игра, просто для нападок на сирийскую армию. После поражения террористов, США, Франция, Великобритания и их союзники, которые хотят дестабилизировать Сирию, увидели, что они потеряли свои ключевые карты. Вот почему они нападают на сирийскую армию, чтобы повысить боевой дух террористов и предотвратить освобождение других районов», – сказал Асад.

Напомним, после провокации с якобы использованным 4 апреля химоружием в городе Дума в Восточной Гуте США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.