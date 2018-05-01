В первомайских гуляньях в Москве поучаствовали 1,5 млн человек

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1 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная: Россия – почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
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НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
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Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
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Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Не утихающие волнения оппозиции в Армении могут быть важным сигналом для соседнего АзербайджанаФото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Зачем британское государство умертвило двухлетнего ребенка

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть английского мальчика Альфи Эванса вызвала немалое возмущение во всем мире. Сравнивать британские власти с нацистами, как это делают многие, очень сильное и несправедливое преувеличение. Но одна параллель очевидна. Подробности...
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В эпическом диспуте Чубайса и Касперской столкнулись российские элиты

Эдуард Биров, журналист
В короткой дискуссии произнесено много откровенного, но я приведу только по одной фразе Чубайса и Касперской относительно принципиального вопроса суверенитета, чтобы понять ту развилку, на которой находится наша страна. Подробности...
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200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам

Игорь Иваненко, политолог, историк
В массовом сознании существует миф о том, что вся провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи. На самом деле это далеко не так. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

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          В первомайских гуляньях в Москве поучаствовали 1,5 млн человек

          1 мая 2018, 20:12

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          В массовых мероприятиях и народных гуляниях 1 мая в Москве приняли участие более 1,5 млн человек. По всей стране в празднике Весны и Труда поучаствовали свыше 3,4 млн человек.

          Полиция совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан, чрезвычайных происшествий в ходе мероприятий не допущено, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по столице.

          При этом около 6,5 тыс. человек вышли на первомайские митинги политических партий.

          В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили РИА «Новости», что первомайские мероприятия в Северной столице России собрали около 60 тыс. участников.

          Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, более 47 тыс. сотрудников правоохранительных органов привлечены для охраны безопасности граждан и общественного порядка на первомайских мероприятиях в России.

          По ее словам, в более чем 2,1 тыс. городов и населенных пунктов России состоялось свыше 3,3 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие более 3,4 млн человек.

          Член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров поздравил россиян: «Я желаю всем жителям нашей страны мира, счастья, добра и благополучия. Пусть во всех делах и начинаниях вам сопутствует удача. С праздником!»

          Во вторник, 1 мая, в Центральном федеральном округе прошли шествия и митинги, посвященные Дню весны и труда, в некоторых регионах жители отказались от традиционного формата и разнообразили праздничный день фестивалями шашлыка, японской анимации и театральными постановками.

          Несмотря на непогоду в ряде регионов (проливной дождь шел, например, в Санкт-Петербурге, а в Великом Новгороде был ливень и ветер с порывами до 15 метров в секунду), тысячи жителей Северо-западного федерального округа (СЗФО) приняли участие в первомайских шествиях. Профсоюзы провели митинги под лозунгами «За достойную зарплату», развернули палатки бесплатной юридической помощи и пригласили горожан на концерты и субботники со сдачей норм ГТО. К акции присоединились колонны мотоциклистов и даже бронетранспортер ДОСААФ, передает ТАСС.

          На Юге России в праздничных демонстрациях, посвященных Первомаю, приняли участие десятки тысяч человек. Одним из самых массовых было шествие в Краснодаре с участием более 60 тыс. человек. Участники демонстраций выступали против санкций, за мир и уважение к людям труда, также лозунги были посвящены воссоединению Крыма с Россией, 100-летнему юбилею Красной армии, 75-летию освобождения Кубани от фашистских захватчиков.

          В Севастополе прошло ралли советских автомобилей, в Ростове-на-Дону открыли новый парк, построенный специально к Чемпионату мира по футболу. В праздничной демонстрации в Крыму поучаствовали около 20 тыс. человек. Они шли под звуки духовых оркестров, с цветущей сиренью, воздушными шарами, флагами России и Республики Крым. В праздничных колоннах много детей – многие пришли на демонстрацию целыми семьями.

          1 мая праздничные демонстрации прошли во многих городах страны. К примеру, в шествии на Красной площади в столице приняли участие 130 тыс. человек. На Дальнем Востоке Первомай отпраздновали более 100 тыс. жителей, такое же количество россиян приняли участие в торжественных мероприятиях на Урале

          Праздничные шествия, посвященные Первомаю, прошли во вторник в Приволжском федеральном округе. Одной из самых массовых стала акция в Перми, в которой участвовало около 48 тыс. жителей города, тысячи человек собрали мероприятия в Ижевске, Оренбурге, Пензе, Саратове, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах. Погода внесла коррективы в программу празднования Дня весны и труда в одном из районов на востоке Башкирии, где выпавший снег заставил трудовые коллективы отказаться от проведения демонстрации. В Казани партия «Единая Россия» отменила мероприятие на открытом воздухе из-за надвигающегося дождя.

          В первомайском шествии в Симферополе поучаствовали около 27 тыс. человек. По центральному проспекту Симферополя прошли трудовые, творческие, педагогические коллективы, спортсмены, школьники и студенты. Многие несли флаги России и Крыма, разноцветные воздушные шарики и цветы. К демонстрантам присоединились байкеры. Шествие длилось более двух часов

          Первомайские шествия в регионах Сибирского федерального округа (СФО) прошли под знаком повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Праздничные колонны вышли на центральные улицы всех крупных городов Сибири, а после завершения шествий демонстрантов сменили участники праздничных забегов и эстафет.

          В частности, в Омске люди вышли на улицы, несмотря на резкое похолодание до нуля. В Новосибирске в честь Первомая прошли сразу две колонны демонстрантов навстречу друг другу, чтобы в центре города на площади Ленина провести совместный митинг. После митинга в этом городе прошел флешмоб – в знак единения всех жителей региона в стремлении добиться достойной жизни участники мероприятия разом выпустили в небо сотни разноцветных воздушных шаров, которые на несколько мгновений раскрасили в яркие цветы хмурые тучи.

          «Так сложилось, что 1 мая трудящиеся выходили на улицы для того, чтобы показать свою решимость в борьбе за свои права. Этот день – не просто дань уважения к прошлому, а праздник, который является достаточно актуальным с точки зрения востребованности его идей», – заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко

          В торжествах приняли участие более 100 тыс. жителей Дальнего Востока. Праздничные демонстрации прошли во всех крупных городах округа. Так, во Владивостоке в праздничном шествии, несмотря на сырую и прохладную погоду, приняли участие около 30 тыс. человек. Более 17 тыс. человек стали участниками первомайской демонстрации в Петропавловске-Камчатском, несмотря на небольшой снег. Особыми участниками шествия стали каюры со своими собаками, всего несколько дней назад завершившие гонку «Берингия». В Хабаровске, где погода также была солнечной и теплой, празднование Дня весны и труда началось не с шествия, как обычно бывает, а с митинга на центральной площади города.

          В Якутске в День весны и труда на демонстрацию вышли десятки тысяч человек. Колонны, украшенные флагами России, Якутии, транспарантами, прославляющими человека труда, прошли по центральным улицам города. Первомайский парад завершился народными гуляньями, национальным хороводом Осуохай на площади Дружбы, а также концертами.


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