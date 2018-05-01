В первомайских гуляньях в Москве поучаствовали 1,5 млн человек

В массовых мероприятиях и народных гуляниях 1 мая в Москве приняли участие более 1,5 млн человек. По всей стране в празднике Весны и Труда поучаствовали свыше 3,4 млн человек.

Полиция совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан, чрезвычайных происшествий в ходе мероприятий не допущено, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по столице.

При этом около 6,5 тыс. человек вышли на первомайские митинги политических партий.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили РИА «Новости», что первомайские мероприятия в Северной столице России собрали около 60 тыс. участников.

Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, более 47 тыс. сотрудников правоохранительных органов привлечены для охраны безопасности граждан и общественного порядка на первомайских мероприятиях в России.

По ее словам, в более чем 2,1 тыс. городов и населенных пунктов России состоялось свыше 3,3 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие более 3,4 млн человек.

Во вторник, 1 мая, в Центральном федеральном округе прошли шествия и митинги, посвященные Дню весны и труда, в некоторых регионах жители отказались от традиционного формата и разнообразили праздничный день фестивалями шашлыка, японской анимации и театральными постановками.

Несмотря на непогоду в ряде регионов (проливной дождь шел, например, в Санкт-Петербурге, а в Великом Новгороде был ливень и ветер с порывами до 15 метров в секунду), тысячи жителей Северо-западного федерального округа (СЗФО) приняли участие в первомайских шествиях. Профсоюзы провели митинги под лозунгами «За достойную зарплату», развернули палатки бесплатной юридической помощи и пригласили горожан на концерты и субботники со сдачей норм ГТО. К акции присоединились колонны мотоциклистов и даже бронетранспортер ДОСААФ, передает ТАСС.

На Юге России в праздничных демонстрациях, посвященных Первомаю, приняли участие десятки тысяч человек. Одним из самых массовых было шествие в Краснодаре с участием более 60 тыс. человек. Участники демонстраций выступали против санкций, за мир и уважение к людям труда, также лозунги были посвящены воссоединению Крыма с Россией, 100-летнему юбилею Красной армии, 75-летию освобождения Кубани от фашистских захватчиков.

В Севастополе прошло ралли советских автомобилей, в Ростове-на-Дону открыли новый парк, построенный специально к Чемпионату мира по футболу. В праздничной демонстрации в Крыму поучаствовали около 20 тыс. человек. Они шли под звуки духовых оркестров, с цветущей сиренью, воздушными шарами, флагами России и Республики Крым. В праздничных колоннах много детей – многие пришли на демонстрацию целыми семьями.

Праздничные шествия, посвященные Первомаю, прошли во вторник в Приволжском федеральном округе. Одной из самых массовых стала акция в Перми, в которой участвовало около 48 тыс. жителей города, тысячи человек собрали мероприятия в Ижевске, Оренбурге, Пензе, Саратове, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах. Погода внесла коррективы в программу празднования Дня весны и труда в одном из районов на востоке Башкирии, где выпавший снег заставил трудовые коллективы отказаться от проведения демонстрации. В Казани партия «Единая Россия» отменила мероприятие на открытом воздухе из-за надвигающегося дождя.

Первомайские шествия в регионах Сибирского федерального округа (СФО) прошли под знаком повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Праздничные колонны вышли на центральные улицы всех крупных городов Сибири, а после завершения шествий демонстрантов сменили участники праздничных забегов и эстафет.

В частности, в Омске люди вышли на улицы, несмотря на резкое похолодание до нуля. В Новосибирске в честь Первомая прошли сразу две колонны демонстрантов навстречу друг другу, чтобы в центре города на площади Ленина провести совместный митинг. После митинга в этом городе прошел флешмоб – в знак единения всех жителей региона в стремлении добиться достойной жизни участники мероприятия разом выпустили в небо сотни разноцветных воздушных шаров, которые на несколько мгновений раскрасили в яркие цветы хмурые тучи.

В торжествах приняли участие более 100 тыс. жителей Дальнего Востока. Праздничные демонстрации прошли во всех крупных городах округа. Так, во Владивостоке в праздничном шествии, несмотря на сырую и прохладную погоду, приняли участие около 30 тыс. человек. Более 17 тыс. человек стали участниками первомайской демонстрации в Петропавловске-Камчатском, несмотря на небольшой снег. Особыми участниками шествия стали каюры со своими собаками, всего несколько дней назад завершившие гонку «Берингия». В Хабаровске, где погода также была солнечной и теплой, празднование Дня весны и труда началось не с шествия, как обычно бывает, а с митинга на центральной площади города.

В Якутске в День весны и труда на демонстрацию вышли десятки тысяч человек. Колонны, украшенные флагами России, Якутии, транспарантами, прославляющими человека труда, прошли по центральным улицам города. Первомайский парад завершился народными гуляньями, национальным хороводом Осуохай на площади Дружбы, а также концертами.