Экс-сотрудница Adidas потребовала миллионы за оскорбительное прозвище

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экс-сотрудница Adidas из США Эйприл Бертон требует от компании компенсации в размере 6,2 млн долларов, указывая, что ей дали кличку «обезьяна», а позже уволили после жалоб, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. В иске Бертон утверждает, что оскорбительное прозвище ей дал старший коллега в период работы над проектом Ivy Park – совместной линейкой Adidas и певицы Бейонсе.

По словам Бертон, после подачи внутренней жалобы в отдел кадров ее обращения были проигнорированы, а в компании объяснили, что «эйп» (ape – обезьяна) – всего лишь сокращение имени Эйприл (April). В иске она также указала, что один из топ-менеджеров Adidas, Роланд Аушель, несколько раз делал неуместные замечания по поводу внешности Бейонсе и, несмотря на протесты, не изменил поведение.

Сама Бертон называет увольнение незаконным и утверждает, что после иска испытала внутренний остракизм. Аушель в комментарии Financial Times заявил, что подобных высказываний не делал, а в Adidas назвали претензии Бертон безосновательными и пообещали защищать компанию в суде. По информации издания, Бертон работала в Adidas с 2020 по 2024 год и сама попала под внутреннее расследование после жалоб сотрудников на ее комментарии о политике разнообразия.

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