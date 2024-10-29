Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
Adidas прекратила судебные разбирательства с Канье Уэстом
Германская компания Adidas достигла соглашения с Канье Уэстом о прекращении всех судебных разбирательств, связанных с разрывом контракта в 2022 году, сообщил гендиректор компании Бьорн Гульден.
Гульден, слова которого приводит Reuters, сообщил в ходе телеконференции, что между сторонами больше нет вопросов и не будет произведено никаких выплат, передает ТАСС.
Adidas разорвала контракт с Уэстом в октябре 2022 года из-за серии скандальных инцидентов и спорных высказываний музыканта в социальных сетях. Компания заявила, что не потерпит антисемитизма и других форм враждебности. За это время между сторонами прошло несколько судебных разбирательств.
Ранее американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст сфотографировался в костюме с нецензурными надписями на русском языке в адрес компании Adidas, а бывшие сотрудники бренда обуви и одежды Yeezy, принадлежащего Уэсту, подали иск против его компании из-за невыплаты заработной платы и насильственного обращения.