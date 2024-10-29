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    Зеленский назвал «несправедливым» отказ Запада приглашать Украину в НАТО
    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку
    Кадыров пообещал возмездие за атаку дрона на университет спецназа в Чечне
    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    4 комментария
    29 октября 2024, 14:25 • Новости дня

    Adidas прекратила судебные разбирательства с Канье Уэстом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германская компания Adidas достигла соглашения с Канье Уэстом о прекращении всех судебных разбирательств, связанных с разрывом контракта в 2022 году, сообщил гендиректор компании Бьорн Гульден.

    Гульден, слова которого приводит Reuters, сообщил в ходе телеконференции, что между сторонами больше нет вопросов и не будет произведено никаких выплат, передает ТАСС.

    Adidas разорвала контракт с Уэстом в октябре 2022 года из-за серии скандальных инцидентов и спорных высказываний музыканта в социальных сетях. Компания заявила, что не потерпит антисемитизма и других форм враждебности. За это время между сторонами прошло несколько судебных разбирательств.

    Ранее американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст сфотографировался в костюме с нецензурными надписями на русском языке в адрес компании Adidas, а бывшие сотрудники бренда обуви и одежды Yeezy, принадлежащего Уэсту, подали иск против его компании из-за невыплаты заработной платы и насильственного обращения.

    28 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Захарова назвала гражданства уничтоженных в Брянской области наемников

    Tекст: Ольга Иванова

    Среди наемников, нейтрализованных в Брянской области, обнаружены граждане США, Польши и Канады, что подтверждают предварительные данные правоохранительных органов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как сообщила Захарова, «по данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, – граждане США, Польши, Канады. Это предварительные данные, которые будут дополняться». Дипломат указала на важность тщательного расследования и уточнения всей информации о задержанных, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

    В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в Климовском районе Брянской области на границе с Украиной была ликвидирована диверсионная группа.

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    28 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    В Варшаве устроили аттракцион с погибшими украинскими военными
    В Варшаве устроили аттракцион с погибшими украинскими военными
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Варшаве появились стенды, на которых изображены погибшие украинские военные с вырезанными лицами для возможности сфотографироваться, сообщает издание «Страна».

    В центре Варшавы установили стенды с изображениями украинских военных, погибших в ходе конфликта на Украине. На стендах изображены портреты солдат с вырезанными лицами, что позволяет прохожим вставлять свои лица в отверстия для фотоснимков. Под каждой фотографией указаны даты рождения и смерти военнослужащих, а также добавлена надпись «Стань героем».

    Эта инициатива вызвала резко неоднозначную реакцию среди пользователей украинских социальных сетей, отмечает издание.

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    29 октября 2024, 12:46 • Видео
    Даже грузины против «евросовка»

    Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

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    28 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту

    Медведев заявил, что после призыва президента Грузии к госперевороту должен следовать арест

    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    В своем англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев назвал Зурабишвили «марионеткой», которая не признает результаты выборов и, по его словам, идет против конституции, призывая к перевороту, передает РИА «Новости». Он отметил, что в подобных ситуациях обычно следует отстранение от должности и арест.

    «Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях – это отстранение от должности и арест», – написал он.

    Напомним, в понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.

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    28 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    В МИД Германии объяснили инцидент со встречей Бербок в Малайзии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии опровергло информацию о том, что главу ведомства Анналену Бербок не встретили во время ее визита в Китай или Индию, объяснив, что инцидент с самолетом произошел в Малайзии.

    Спикер МИД ФРГ Себастиан Фишер уточнил, что видео, на которое ссылаются в интернете, не имеет отношения к визитам Бербок в эти страны, передает РИА «Новости».

    Фишер пояснил, что видео было снято во время посадки рейса главы МИД Германии в Малайзии. По его словам, из-за недоразумения самолет припарковался не в том месте, а встречающая сторона находилась чуть дальше, что вызвало необходимость пройти несколько шагов, прежде чем министр была встречена официально.

    Визит в Малайзию состоялся еще в начале года, а на прошлой неделе Бербок посетила Индию.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прилетела в Китай с визитом, однако по прибытии в аэропорт ее никто не встретил.

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    29 октября 2024, 04:32 • Новости дня
    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей за блокировку каналов

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей
    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона (число с 36-ю нулями) рублей за блокировку телеканалов на YouTube, сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки.

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, сообщает РБК.

    Видеохостинг, принадлежащий Google, не восстановил аккаунты таких телеканалов, как «Звезда», Первый канал, ВГТРК, НТВ и другие. В ответ на это суд обязал Google восстановить доступ к каналам, иначе взыскать неустойку.

    По словам источника, сумма штрафа будет ежедневно увеличиваться, пока решение суда не исполнено.

    В случае невыполнения требований в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, штраф составит 100 тыс. рублей за каждый день. Сумма удваивается каждую неделю до исполнения требований.

    Блокировка аккаунтов началась в марте 2022 года, когда Google приостановил работу каналов, таких как Первый канал, «Россия-1», RT и других. Причиной стало государственное финансирование и публикация ими материалов об СВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

    При этом американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Британии, чтобы предотвратить исполнение российских судебных решений за рубежом.

    Эксперт Владимир Зыков заявил, что одной из причин продолжения работы компании Google на территории России может быть сбор персональных данных российских пользователей.

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    28 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уничтоженный в Брянской области боевик с татуировкой 75-го полка рейнджеров спецназа США был уволен из американской армии, что исключает юридические вопросы по его ликвидации, отмечает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    Гончаров отметил, что «все наемники, которые воюют у нас из стран НАТО и которые находятся на нашей территории, они официально уволены из армии и имеют к этому документы. Поэтому с любым, кого мы заберем живым или мертвым, никаких проблем не будет», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что уничтоженный боевик не являлся военнослужащим Соединенных Штатов, а действовал как наемник. Это означает, что он не имел статуса военного, что исключает возможность возникновения правовых осложнений в связи с его ликвидацией. По словам Гончарова, такие ситуации не создают юридических проблем, так как эти лица не защищены статусом военнопленного и действуют на свой страх и риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

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    28 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    Таксисты пожаловались на низкое качество китайских автомобилей
    Таксисты пожаловались на низкое качество китайских автомобилей
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Водители такси отмечают, что китайские автомобили служат меньше европейских и корейских, вынуждая их списывать машины раньше срока и сталкиваться с проблемами в ремонте.

    Как пишет «Коммерсант», доля автомобилей из Китая в российских таксопарках составляет 70–80%. Таксисты жалуются, что китайские автомобили часто выходят из строя после 150 тыс. км пробега, что значительно меньше, чем у европейских и корейских машин, которые служат 250–300 тыс. км. Глава межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков отметил проблемы с качеством двигателей и трансмиссий китайских авто.

    Аналитики отмечают, что издержки на содержание китайского кроссовера за пять лет могут превысить стоимость самого автомобиля. Однако не все таксисты недовольны: владелец таксопарка Сергей Трифонов отметил, что у его Jaecoo J7 не возникло проблем и после 50 тыс. км.

    Проблемы также касаются запчастей. По данным Российского союза автостраховщиков, сроки поставок импортных запчастей выросли до 45 дней, а четверть сервисов сталкиваются с контрафактными деталями. Владелец автосервиса Роман Гуляев подчеркнул отсутствие каталогов и сложности с заказом оригинальных запчастей.

    Увеличение затрат водителей на обслуживание машин может привести к росту тарифов на такси. В «Яндекс Go» планировали увеличить цены на 3-4%, но ФАС заявила об отсутствии предпосылок для этого и продолжит работу по сдерживанию цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экспорт китайских автомобилей и оборудования в Россию в марте снизился на 15%. Власти Китая рекомендовали местным автопроизводителям пересмотреть свои инвестиционные стратегии и отказаться от вложений в проекты за рубежом, в частности в Индии, Турции и России.

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    28 октября 2024, 21:53 • Новости дня
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тбилиси грозят «дальнейшие последствия» за якобы нарушения в ходе выборов, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что грузинское правительство должно прекратить свои «антидемократические действия» и вернуться на евро-атлантический путь, передает РИА «Новости».

    Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон не исключает «дальнейших последствий», если Грузия не изменит свой курс. Он также отметил, что США присоединились к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании сообщений о нарушениях на выборах.

    Ранее США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

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    28 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом

    Сенатор Пушков заявил о помощи европейских политиков грузинской оппозиции

    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

    Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков сделал заявление, что визит европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов в Грузии напоминает события десятилетней давности на Украине.

    Сенатор отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует выступить на митинге оппозиции в грузинской столице, что вызывает аналогии с украинским Майданом 2013 года, когда западные политики активно поддерживали протесты в Киеве.

    «Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го, начинался украинский Майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США – министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты – срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    В минувший понедельник в Тбилиси состоялся оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов, прошедших 26 октября. Акцию поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, несмотря на свой беспартийный статус по конституции, помогает проевропейской оппозиции. Участники митинга несли флаги Грузии, Евросоюза и Украины.

    По результатам выборов правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов, однако они уже заявили о непризнании итогов, предоставленных ЦИКом Грузии. Наблюдатели ОБСЕ, в том числе спецкоординатор миссии Паскаль Ализар, отметили хорошую организацию выборов, несмотря на зафиксированные нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту и заявил, что подобные действия могут повлечь отстранение и арест. Кроме того, обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, и их задачей является организация провокаций в ходе этих протестов.

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    28 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Актер Пономаренко из «Глухаря» найден мертвым в Москве
    Актер Пономаренко из «Глухаря» найден мертвым в Москве
    @ scenamelnikov.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер театра-сцены «Мельников» Юрий Пономаренко, известный широкому зрителю по сериалу «Глухарь», найден мертвым в квартире в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Тело нашли с травмой затылка в доме на Высоковольтном проезде, сказал собеседник РИА «Новости». По словам источника, смерть не носит криминального характера. Ведется проверка обстоятельств смерти актера.

    Юрий Пономаренко известен своими ролями в популярных российских сериалах, таких как «Склифосовский», «Глухарь» и «Карпов». В августе российский актер Владимир Новицкий, известный по роли в сериале «Глухарь», умер в возрасте 46 лет.

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    28 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Главу МИД Германии не встретили у самолета во время визита в Китай

    Главу МИД Германии Бербок не встретили у самолета во время визита в Китай

    Главу МИД Германии не встретили у самолета во время визита в Китай
    @ Rabea Gruber/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прилетела в Китай с визитом, однако по прибытии в аэропорт ее никто не встретил.

    На это обратила внимание «Комсомольская правда». На видео, опубликованном изданием, видно, что главу немецкой дипломатии у трапа самолета не встретило ни одно официальное лицо.

    Отмечается, что визит Бербок в Китай не был официально анонсирован, однако в прессе с начала октября ходили слухи о ее намерении посетить страну до конца месяца. Основной целью визита назывались обсуждение ситуации на Украине и ближневосточного конфликта.

    Ранее в Сети сравнили встречу главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в аэропорту Индии. На двух коротких видеороликах с моментами прилета дипломатов наглядно показана разница во встрече официальных лиц со стороны индийских властей.

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    28 октября 2024, 19:32 • Новости дня
    В Пакистане похитили тревел-блогера из Петербурга

    Талибы захватили путешественника Игоря Бабко в Пакистане и требуют выкуп

    В Пакистане похитили тревел-блогера из Петербурга
    @ Pacific Press/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В Пакистане группа талибов (исламистское движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России) похитила Игоря Бабко, известного как Вася Щупальце, и требует за него выкуп, сообщает Mash.

    Игорь Бабко, отправившийся в велопутешествие, не выходил на связь с 24 октября в городе Дера-Исмаил-хан. Спустя два дня его близкие забили тревогу, сообщает «Лента.Ru».

    По данным местных СМИ, ответственность за похищение взяла на себя группировка «Хафиз Гюль Бахадур», которая требует выкуп за освобождение блогера. Официальных заявлений от российского посольства в Пакистане на данный момент не поступало.

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    29 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки освободили три населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны во вторник.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили Горняк и поразили украинские подразделения, включая 24-ю механизированную и 59-ю мотопехотную бригады. Противник потерял более 500 военнослужащих и значительное количество техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка войск «Восток» освободила Доброволье и улучшила позиции по переднему краю. Она также отразила несколько контратак, в зоне ее ответственности уничтожены 125 украинских военнослужащих, а также техника, включая САУ «Пион».

    Подразделения «Южной» группировки заняли новые рубежи и освободили Катериновку. Потери ВСУ составили более 985 военнослужащих, также были уничтожены танк Leopard и другие боевые единицы.

    Противник потерял три станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

    В прошлые сутки ВС России установили контроль над Цукурино в ДНР. До этого российские военные освободили Измайловку и Александрополь, оба населенных пункта также расположены в республике.

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    28 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, сообщил осведомленный источник.

    Задачей снайперов является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сказал собеседник ТАСС.

    «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    В Грузии после парламентских выборов начался протест, президент страны Саломе Зурабишвили обвинила власти в манипуляциях с голосами избирателей.

    Коментарии (13)
    29 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Кадыров: Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале он сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа, который расположен в Гудермесе.

    По его словам, инцидент произошел в 6.30 утра. В результате атаки загорелась крыша одного из пустующих зданий на территории университета.

    Кадыров подчеркнул, что на месте происшествия не было пострадавших и жертв. Он отметил, что пожар был оперативно локализован и потушен.

    Глава Чечни добавил, что инцидент не повлиял на работу образовательного учреждения и не нанес значительного ущерба.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений. В частности, в зону проведения спецоперации за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов. По словам Кадырова, в августе на передовой находились свыше 7 тыс. чеченских бойцов.

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    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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