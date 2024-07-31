Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.10 комментариев
Гендиректор Adidas извинился за рекламу с отсылкой к Олимпиаде в Мюнхене
Генеральный директор Adidas Бьорн Гульден извинился за рекламу ретромодели кроссовок с участием американской супермодели палестинского происхождения Беллой Хадид, которая вызвала критику из-за связи с терактом на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.
«Мы допустили ошибку в том, как были составлены отдельные элементы этой рекламной кампании. Когда вы делаете ошибку, необходимо извиниться и двигаться дальше», – передает ТАСС со ссылкой на слова Гульдена, сказанные агентству Bloomberg.
Adidas запустила рекламную кампанию для продвижения новой линейки кроссовок SL 72, в разработке которой дизайнеры использовали обувь, созданную для Олимпийских игр 1972 года. В качестве рекламного лица была выбрана Белла Хадид.
Пользователи соцсетей посчитали выбор модели провокационным, так как во время той Олимпиады произошел теракт, сообщала газета Washington Post.
Теракт был совершен 5 сентября 1972 года палестинской группировкой «Черный сентябрь», в результате которого погибли 11 израильтян и один немецкий полицейский. Выбор Хадид в качестве лица рекламы также подвергся критике со стороны властей Израиля.