Гендиректор Adidas извинился за рекламу с отсылкой к Олимпиаде в Мюнхене

Tекст: Кристина Цыцура

«Мы допустили ошибку в том, как были составлены отдельные элементы этой рекламной кампании. Когда вы делаете ошибку, необходимо извиниться и двигаться дальше», – передает ТАСС со ссылкой на слова Гульдена, сказанные агентству Bloomberg.

Adidas запустила рекламную кампанию для продвижения новой линейки кроссовок SL 72, в разработке которой дизайнеры использовали обувь, созданную для Олимпийских игр 1972 года. В качестве рекламного лица была выбрана Белла Хадид.

Пользователи соцсетей посчитали выбор модели провокационным, так как во время той Олимпиады произошел теракт, сообщала газета Washington Post.

Теракт был совершен 5 сентября 1972 года палестинской группировкой «Черный сентябрь», в результате которого погибли 11 израильтян и один немецкий полицейский. Выбор Хадид в качестве лица рекламы также подвергся критике со стороны властей Израиля.