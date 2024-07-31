  • Новость часаЗеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
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    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    7 комментариев
    31 июля 2024, 21:10 • Новости дня

    Гендиректор Adidas извинился за рекламу с отсылкой к Олимпиаде в Мюнхене

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный директор Adidas Бьорн Гульден извинился за рекламу ретромодели кроссовок с участием американской супермодели палестинского происхождения Беллой Хадид, которая вызвала критику из-за связи с терактом на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

    «Мы допустили ошибку в том, как были составлены отдельные элементы этой рекламной кампании. Когда вы делаете ошибку, необходимо извиниться и двигаться дальше», – передает ТАСС со ссылкой на слова Гульдена, сказанные агентству Bloomberg.

    Adidas запустила рекламную кампанию для продвижения новой линейки кроссовок SL 72, в разработке которой дизайнеры использовали обувь, созданную для Олимпийских игр 1972 года. В качестве рекламного лица была выбрана Белла Хадид.

    Пользователи соцсетей посчитали выбор модели провокационным, так как во время той Олимпиады произошел теракт, сообщала газета Washington Post.

    Теракт был совершен 5 сентября 1972 года палестинской группировкой «Черный сентябрь», в результате которого погибли 11 израильтян и один немецкий полицейский. Выбор Хадид в качестве лица рекламы также подвергся критике со стороны властей Израиля.

    30 июля 2024, 06:18 • Новости дня
    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю

    Французская активистка Буч пожаловалась на травлю после участия в пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже

    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Диджей и ЛГБТ-активистка (движение ЛГБТ признано экстремистским в России) Барбара Буч, которая приняла участие в пародии на «Тайную вечерю» на церемонии открытия Олимпиады в Париже, подверглась травле и подает жалобу, сообщила ее адвокат Одрэ Мселлати.

    Мселлати заявила о «неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы» против Буч, которая решила «подать жалобу» на действия, совершенные как гражданами Франции, так и других стран. Адвокат сообщила, что Буч собирается «преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем». Утверждается, что в адрес Буч поступили угрозы убийством, пытками и изнасилованием. Ей также адресовали различные оскорбления, передает РИА «Новости».

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

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    28 июля 2024, 22:36 • Новости дня
    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль

    Эрдоган: Турция может войти в Израиль, как в Карабах и в Ливию

    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с Израилем то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», – приводит ТАСС слова Эрдогана.

    Телеканал Halk TV считает, что таким образом турецкий лидер заявил, что готов поддержать Палестину любыми способами и средствами.

    Эрдоган отметил успехи оборонной промышленности Турции, но заявил, что если бы они были еще значительнее, Израиль «не сделал бы с Палестиной то, что сделал», передает РИА «Новости».

    Местные СМИ напомнили, что в ноябре прошлого года миссия турецких вооруженных сил была продлена в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра.

    Также в ноябре 2023 года был продлен мандат на пребывание турецкого воинского контингента в Ливии.

    Ранее Эрдоган рассказал, что глава «Моссада» провел переговоры с представителями ХАМАС в Дохе. Переговоры принесли некоторые позитивные шаги.

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    29 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции.

    Как цитирует Идальго France Bleu, огромные эмоции, от которых трудно прийти в себя, гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь на борт не только парижан, но и весь мир, передает RT.

    «Эта церемония сказала о нас все», – сказала Идальго.

    Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что Олимпиада в Париже для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка.

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    31 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тегеране убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей, сообщило Tasnim.

    Как сообщило Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции Ирана, произошла «атака на резиденцию» Хании в Тегеране. Идет расследование, передает РИА «Новости».

    ХАМАС выразило соболезнования «сыновьям великого палестинского народа». Палестинское движение заявило, что Хания стал жертвой «вероломного налета сионистов на его резиденцию».

    Напомним, Хания принимал участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Пезешкиан в ходе встречи с Ханией в Тегеране выразил надежду на «уничтожение сионистского режима».


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    30 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    @ Swen Pfortner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

    Хелиф и Юйтин выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а во время женских соревнований чемпионата мира 2023 года бывшие мужчины не прошли гендерный тест, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    Тогда Хелиф сняли с выступления в категории до 66 кг, а Юйтин лишили бронзовой медали в весе до 57 кг.

    Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».

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    29 июля 2024, 23:27 • Новости дня
    Израиль призвал «изгнать» Турцию из НАТО

    Глава МИД Израиля Кац призвал страны НАТО исключить Турцию из альянса

    Израиль призвал «изгнать» Турцию из НАТО
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля глава МИД еврейского государства Исраэль Кац призвал страны НАТО исключить Турцию из альянса.

    Кац призвал «немедленно изгнать Турцию». «Турции нет места в НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он поручил дипломатам начать работать с членами НАТО, добиваясь от государств альянса осуждения Турции и ее исключения. По словам министра, Турция примкнула к «иранской оси зла» вместе с палестинским движением ХАМАС, ливанской «Хезболлой» и хуситами в Йемене. Кац призвал Запад осудить Эрдогана и остановить «его разрушительную деятельность».

    Напомним, Эрдоган не исключил возможности ввода войск на территорию еврейского государства. В ответ Кац сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном. «Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», – сказал дипломат. В свою очередь, МИД Турции заявил: «Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты».

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    29 июля 2024, 10:33 • Новости дня
    В Турции предсказали Нетаньяху участь Гитлера
    В Турции предсказали Нетаньяху участь Гитлера
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ответственность за ситуацию в секторе Газа несет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, он может закончить жизнь так же, как нацистский лидер Адольф Гитлер, заявил МИД Турции в соцсети X (экс-Twitter, недоступен в России). Ранее МИД Израиля предупредил, что Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна.

    В посте говорится, что «те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», передает РИА «Новости».

    «Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера», – отмечается в посте.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан прокомментировал в X заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может войти в Израиль, как в Ливию и Карабах.

    Фидан назвал Эрдогана «голосом совести человечества», а также отметил, что «история всех, кто устраивал геноцид, и тех, кто их поддерживал, завершилась одинаково».

    Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль.

    Перед этим Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет.

    Коментарии (8)
    30 июля 2024, 10:42 • Новости дня
    Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Кандидат в президенты США Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент США Дональд Трамп на канале Fox News раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

    По его словам, мероприятие запомнилось позорными и ужасными постановками, передает «Лента.ру».

    Трамп добавил, что если бы Олимпиада проходила в США при его президентстве, он бы сделал все, чтобы чувства христиан по всему миру не были задеты.

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

    Коментарии (7)
    29 июля 2024, 03:37 • Новости дня
    Израиль нанес удары по 15 населенным пунктам в Ливане

    Армия Израиля нанесла удары из тяжелой артиллерии по 15 населенным пунктам в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская армия обстреляла из тяжелой артиллерии 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана в ответ на «атаку Голанских высот», сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар».

    Уточняется, что обстрелу подверглись  город Тария, населенные пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун, вблизи границы с Израилем бомбили города Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба, так же израильская армия нанесла удары по городам Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что израильский боевой беспилотник атаковал ракетами место базирования отряда движения «Хезболла» на юге Ливана.

    До этого в Израиле сообщили об отсутствии планов войны с Ливаном.

    «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

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    30 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    @ Angelo Giuliano/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.

    По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».

    Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.

    Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.

    Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.

    В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.

    Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 18:27 • Новости дня
    Иран предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Иран через Макрона предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильскую сторону ожидают серьезные последствия в случае атаки на Ливан, заявил иранский президент Максуд Пезешкиан в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Пезешкиан заявил, что Израиль может столкнуться с серьезными последствиями в случае нападения на Ливан, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA. Также иранский лидер отметил, что Тегеран готов улучшать отношения с Парижем.

    Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболлу», находящуюся на территории Ливана, ждет «сильный удар» за обстрел Голанских высот. В самой «Хезболле» отрицают свою причастность к этому обстрелу.

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    29 июля 2024, 01:11 • Новости дня
    МИД Израиля предрек Эрдогану судьбу Саддама Хусейна

    Кац: Эрдоган повторит судьбу Хусейна, если вторгнется в Израиль

    МИД Израиля предрек Эрдогану судьбу Саддама Хусейна
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль, заявил глава израильского МИД Исраэль Кац.

    По словам израильского главы МИДа, Эрдоган «идет по следам Саддама Хусейна», угрожая напасть на Израиль.

    «Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», – приводит ТАСС слова Каца.

    Саддам Хусейн руководил Ираком с 1979 по 2003 год и был казнен в 2006 году.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.

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    31 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
    Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Триатлонист из США Сет Райдер перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене на Олимпийских играх – 2024.

    По словам Райдера, он хотел выработать иммунитет к кишечной палочке, передает Lenta.Ru.

    Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера на фоне заявлений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке в преддверии Олимпийских игр, чтобы подтвердить ее чистоту.

    Коментарии (8)
    29 июля 2024, 07:56 • Новости дня
    Второй тренировочный заплыв триатлонистов на ОИ отменили из-за грязной воды в Сене
    Второй тренировочный заплыв триатлонистов на ОИ отменили из-за грязной воды в Сене
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй тренировочный заплыв триатлонистов, который был запланирован на понедельник, отменили из-за плохого качества воды в Сене, сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

    По сообщению пресс-службы, оргкомитет ОИ, Международная федерация триатлона и местные власти решили отменить плавательную часть тренировки по триатлону, так как уровень качества воды не дает гарантий безопасности спортсменов, передает ТАСС.

    Ранее тренировочный заплыв на Олимпиаде отменили из-за грязной воды в Сене.

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    30 июля 2024, 21:28 • Новости дня
    При израильском ударе по Бейруту погибли два командира «Хезболлы»
    При израильском ударе по Бейруту погибли два командира «Хезболлы»
    @ Taher Abu Hamdan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Израиля по ливанской столице погибли, по предварительным данным, два командира шиитского движения «Хезболла», сообщил источник в администрации района Харет Хорейк.

    По его словам, истребители ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута, где расположены офисы шиитской милиции «Хезболлы», передает ТАСС.

    Удар пришелся по территории рядом с госпиталем Бахман в 100 метрах от штаба «Хезболлы», сообщил собеседник агентства. В результате авиаудара разрушены несколько домов, припаркованные автомобили получили повреждения.

    Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник атаковала столицу Ливана Бейрут, целью удара, по утверждению армейской пресс-службы, был один из командиров шиитского движения «Хезболла».

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