Центральная Россия отметила Первомай фестивалями шашлыка и аниме

В Центральном федеральном округе прошли шествия и митинги, посвященные Дню весны и труда, в некоторых регионах жители отказались от традиционного формата и разнообразили праздничный день фестивалями шашлыка, японской анимации и театральными постановками.

Впервые после многолетнего перерыва шествие состоялось в Твери, где в последний раз мероприятие проводилось в 2007 году. Идею возрождения акции предложил губернатор Игорь Руденя.

«Это наш долг перед старшим поколением и важный элемент воспитательного процесса, мы полагаем, что это поможет формировать в обществе уважение к человеку труда, стремление добросовестно работать. Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества», – заявил Руденя, передает ТАСС.

В торжественных мероприятиях в Твери приняли участие около 16 тыс. жителей. В колоннах по улице Советской прошли представители трудовых коллективов, профсоюзов, а также спортсмены, волонтеры, делегации муниципальных образований, учащиеся вузов, коллежей и лицеев. Коллективы предприятий развернули транспаранты и флаги с корпоративной символикой. Многие демонстранты участвовали в торжествах вместе с детьми и внуками.

В Туле после шествия и митинга состоялся городской велопробег, а одной из праздничных площадок стала территория открытого в конце апреля при поддержке ГК «Ростех» творческого индустриального кластера «Октава».

В Калуге праздничную программу разнообразили сельскохозяйственной ярмаркой. Шествиями и митингом-концертом отметили Первомай во Владимирской области.

В Курске День весны и труда начался с детских спортивно-развлекательных программ, затем на центральной площади провели демонстрацию и митинг. «Наша общая задача - сохранить позитивную динамику во всех отраслях экономики и социальной сферы, сделать регион территорией комфортного будущего. Для этого важна консолидация общества, развитие социального партнерства», – сказал губернатор Курской области Александр Михайлов.

В свою очередь, в Липецке решили отказаться от традиционного шествия трудовых коллективов. Демонстранты провели митинг под лозунгом «За достойную жизнь и справедливую социальную политику» и концерт коллективов самодеятельности на главной площади. Центральным событием стало открытие площади Боевой Славы, где на постоянной основе разместили уличную фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто».

Открытие сезона фонтанов приурочили к Первомаю в Белгороде. В течение всего дня на площадках рядом с фонтанами проходят концерты местных творческих коллективов и исполнителей.

В Тамбове перед Ледовым дворцом спорта «Кристалл» проходил фестиваль шашлыка, который по разным рецептам готовят представители из районов области. К месту его проведения из разных точек города пришли две колонны первомайских демонстрантов – около 13 тыс. человек.

Фестиваль шашлыка с бесплатной дегустацией организовали в центральном парке «Динамо» Воронежа. Также в городе в праздничные дни проходят сразу два крупных культурных форума: Всероссийский фестиваль японской анимации и фестиваль негосударственных театров Центрального федерального округа. Костюмированный парад поклонников аниме в Воронеже собрал тысячи участников со всей страны, а театралы получили возможность увидеть выступления екатеринбургского театра «Коляда», театра «Новая сцена_2» из Белгорода, московского театра «Студия.project».