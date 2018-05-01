Назван главный враг США

Главным врагом Соединенных Штатов является не Россия или Китай, а американский долг, пишет National Interest.

Вашингтон с большой скоростью движется к техническому дефолту, считает автор статьи. Он приводит последние данные Управления конгресса по бюджету, которые показывают, что процентное бремя США составляет 1,6% от ВВП, что равно 9,4% федерального дохода, передает РИА «Новости».

Однако в 2022 году эти цифры составят уже 2,7% и 16% соответственно. Такой сценарий называется журналистами наиболее оптимистичным.

С учетом последних недель процентное бремя Вашингтона может составить до 20% от федерального дохода, говорится в статье. Это означает, что граждане США будут уплачивать на погашение долга каждый пятый доллар.

Есть два выхода из ситуации: сокращение обязательных расходов или увеличение налоговых поступлений. Но оба способа заблокирует конгресс, отмечает автор.

Подчеркивается, что единственным способом сохранить социальные расходы будет игнорирование дефицита и долга. При благоприятном развитии этого сценария дефицит увеличится на 30% с 2019 года по 2023 год при сохранении оборонительных и социальных расходов. При этом 2018 по 2028 год дефицит может возрасти на 81%.

Автор статьи отмечает, что США, скорее всего, прибегнут к реструктуризации долга с помощью японских и китайских кредиторов. В их распоряжении находится около 1,2 трлн долларов американских бондов.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему госдолг США, достигнувший огромной цифры в 20,5 трлн долларов, продолжает расти.