Небензя обвинил Запад в невиданном хамстве в адрес России

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что «такого хамства» в отношении России не было даже в холодную войну.

Он подчеркнул, что руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведет конфронтационную линию по отношению к России и подталкивает к этому других, передает РИА «Новости».

При этом, по словам постпреда России, используется «широкий арсенал методов», к которым Небензя отнес «клевету, оскорбления, воинственную риторику, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства».

«Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена «холодной войны» такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли», – добавил он, обращаясь к участникам заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о хамстве в адрес России на заседании СБ ООН, пообещав ответить на действия Запада. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь объясняла, зачем британской элите «истошное хамство».