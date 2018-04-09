Трамп озвучил сроки встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с лидером КНДР Ким Чем Ыном состоится в мае – начале июня.

«Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

По его словам, Вашингтон «поддерживает контакты с Северной Кореей».

Трамп отметил, что США хочет добиться «честной сделки» по ядерной программе Северной Корее. Он добавил, что его предшественники на посту президента могли заключить такую сделку и ранее.

Президент США выразил надежду, что сделка о денуклеаризации будет заключена в рамках его встречи с Ким Чен Ыном, если она состоится, передает ТАСС.

В воскресенье стало известно, что КНДР выразила готовность начать обсуждение вопроса денуклеаризации Корейского полуострова в ходе будущей встречи Ким Чен Ына и Трампа.

В Москве ранее выражали надежду, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в середине мая. Кроме того, как отмечала газета ВЗГЛЯД, в последнее время пробрасывается идея о возможном проведении во Владивостоке саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына.