Торговый центр в Самаре эвакуировали из-за сильного пожара

В Октябрьском районе Самары по улице Ново-Садовая загорелась двухэтажная пристройка к торговому центру «Звезда»; местные жители публикуют в соцсетях кадры охваченного огнем здания.

В сообщении на сайте регионального управления МЧС говорится, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. На месте происшествия работают 64 человека личного состава и 22 единицы техники.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В пресс-службе правительства Самарской области ТАСС сообщили, что здание, в котором произошел пожар, не эксплуатируется. Там выразили надежду на то, что пожар не охватит соседние здания. На вопрос о том, велись ли в здании строительные работы, в пресс-службе ответить не смогли.

В областном главке МЧС сообщили, что сотрудники и посетители ТРЦ «Звезда» эвакуировались самостоятельно. В ведомстве добавили, что угроза перехода пожара на соседнее здание снята.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого МЧС России проверило торговые центры по всей стране и пришло к выводу, 1,5 тыс. ТЦ могут быть опасны для посетителей.

Публикация от Anna Nurullina (@nurullinaanna) 9 Апр 2018 в 7:19 PDT

Публикация от Аношкина Оля (@anoshkina_olya) 9 Апр 2018 в 8:24 PDT

Публикация от Простые Полезные Рецепты (@t.tatiiana) 9 Апр 2018 в 8:22 PDT