Полторы тысячи торговых центров в России оказались смертельно опасны

МЧС России рассказало о результатах проверки торговых центров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Проверку соблюдения норм пожарной безопасности проводили специалисты МЧС и сотрудники прокуратуры. Проверено «более 8,5 тыс. объектов с массовым пребыванием людей и торговли», то есть 50% «от общего количества запланированных к проверке объектов, которых всего более 14,5 тысяч», передает ТАСС.

Установлено, что персонал «более чем на 2 тыс. объектов не обучен мерам пожарной безопасности». Кроме того, в 1,5 тыс. ТЦ используются недопустимые с точки зрения пожарной безопасности материалы.

Среди наиболее распространенных нарушений МЧС назвало отсутствие систем дымоудаления и автоматизированных систем оповещения. Кроме того, зачастую в торговых центрах нет автоматизированных систем, которые отключают общую вентиляцию. Также в ТЦ отсутствуют звуковые и световые оповещатели.

В результате проверок выяснилось, что во многих ТЦ пути эвакуации оказались загромождены посторонними предметами, а для пожарной техники не обеспечена возможность подъезда.

В отделке торговых центров используются горючие материалы, в ТЦ нет огнетушителей. Выявлены и многие другие нарушения, рассказали в министерстве.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека.