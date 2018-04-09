Порошенко и Эрдоган поговорили «на ногах» в аэропорту Стамбула

Пресс-служба Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердила сообщение Киева о встрече турецкого президента с украинским, уточнив при этом, что разговор прошел «на ногах» в аэропорту Стамбула.

«Наш уважаемый президент перед отправлением из Стамбула в Анкару поговорил на ногах в аэропорту с прибывшим в Стамбул президентом Украины», – сказал собеседник РИА «Новости».

Дополнительных подробностей он не сообщил.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в Twitter, что Турция и Украина в рамках однодневного визита Петра Порошенко обсудили двусторонние отношения и региональные процессы. Чавушоглу уточнил, что встреча с Порошенко прошла в здании международного аэропорта Ататюрка в Стамбуле.

Визит Порошенко в Турцию не анонсировался заранее турецкой стороной.

Напомним, Киев по итогам встречи Порошенко с Эрдоганом сообщил, что Турция якобы готова участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Между тем, пресс-служба канцелярии Эрдогана не стала подтверждать сообщение пресс-службы главы украинского государства.

Ранее Порошенко заявлял, что сделает все возможное для скорейшего ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс.