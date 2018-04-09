Киев заявил о готовности Анкары участвовать в миссии ООН в Донбассе

Турция готова участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Между тем, пресс-служба канцелярии Эрдогана не стала подтверждать сообщение пресс-службы главы украинского государства о том. «В настоящее время у нас нет каких-либо комментариев на эту тему», – сказал ТАСС представитель канцелярии Эрдогана.

Ранее Порошенко заявлял, что сделает все возможное для скорейшего ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс. В мае в немецком Ахене может состояться саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный этой теме.

В октябре 2017 года газета ВЗГЛЯД сообщала, что Эрдоган дебютировал в роли посредника между Украиной и Россией.