«Алмаз-Антей» решил показать в Индии ЗРК С-400, «Тор» и «Бук»

Концерн «Алмаз-Антей» примет участие в 10-й выставке сухопутных и военно-морских вооружений «Дефэкспо Индия - 2018», которая пройдет с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи и представит зенитные ракетные комплексы С-400, «Тор» и «Бук».

«В виде макетов и моделей будет продемонстрирована продукция военного назначения, востребованная странами Азиатско-Тихоокеанского региона: зенитные ракетные системы и комплексы наземного и морского базирования, включая С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор- М2КМ», «Бук-М2Э», «Оса-АКМ1», «Риф-М», «Штиль-1» и ЗПРК «Тунгуска-М1», – передает ТАСС сообщение концерна.

Там подчеркнули, что участие в выставке имеет целью укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции и расширение круга потенциальных заказчиков среди стран Юго-Восточного региона».

Как заявил заместитель генерального директора «Алмаз-Антея» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, в рамках выставки представители концерна проведут ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Индии и других стран.



Напомним, в январе сообщалось, что концерн ВКО «Алмаз – Антей» начал поставки в войска нового цифрового ЗРК «Бук-М3», который кардинально превосходит по основным тактико-техническим характеристикам все существующие мобильные комплексы средней дальности.