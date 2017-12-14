Капитан ЦСКА объяснил победу в серии со СКА

Капитан хоккейного клуба ЦСКА Сергей Андронов, комментируя победу в финальной серии Западной конференции над питерским СКА, отметил, что столичные хоккеисты играли друг за друга и выкладывались на 100%.

Накануне ЦСКА в овертайме обыграл СКА со счетом 3-2, довел счет в серии до 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с казанским «Ак Барсом».

«Самое главное, что играли до конца, друг за друга. Уже неважен был счет, просто выкладывались на сто процентов. Вся серия прошла в подобном ключе. В душе сейчас чувство хорошо сделанной работы. Завтра будет уже другой день. Мне кажется, в плей-офф все серии важны, нужно в каждой побеждать. Задача на сезон у нас – не обыграть СКА, а выиграть Кубок Гагарина. СКА был лидером сезона? И лидеры проигрывают. Тренеры решат, сколько нам отдыхать перед финалом. Играли друг за друга, за ребят, которые заболели. Сейчас надо дух перевести», – передает официальный сайт ЦСКА слова Андронова.

Первый матч финала пройдет в Казани 14 апреля.