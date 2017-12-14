Виктория Скрипаль выразила готовность дать показания

Племянница отравленного в Британии Сергея Скрипаля Виктория готова пойти в Скотланд-Ярд, чтобы дать показания по делу об инциденте в Солсбери, сообщает газета Sunday Telegraph.

Британское издание отмечает, что Виктория Скрипаль хочет «дать разъяснения, если их (полицейских) что-то интересует», передает РИА «Новости».

Ранее Виктория Скрипаль подтвердила, что Лондон не выдал ей визу. Она предположила, что это могло произойти, так как в Британии что-то скрывают об инциденте в Солсбери. Позже были названы четыре причины отказа в визе Виктории Скрипаль.

Виктория Скрипаль попросила британского премьера Терезу Мэй оказать ей помощь в получении визы.