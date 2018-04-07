Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой

Племянница Сергей Скрипаля Виктория выступила с публичным обращением к британскому премьер-министру Терезе Мэй, попросив ее оказать помощь в получении визы.

«Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в его эпицентре находятся живые люди», – сказала Виктория в эфире Sky News, передает Sputnik.

«Это наша семья, которой сейчас нужно быть вместе», – сказала она, отметив, что хочет навестить дядю и двоюродную сестру, чтобы передать информацию об их здоровье бабушке.

Виктория Скрипаль сказала, что написала письмо и намерена рассылать его через СМИ. Кроме того, она собираться попросить МИД России передать обращение Мэй через дипломатические каналы.

Ранее Виктория Скрипаль подтвердила, что Лондон не выдал ей визу, добавив, это могло произойти, так как в Британии что-то скрывают об инциденте в Солсбери. Позже были названы четыре причины отказа в визе Виктории Скрипаль.