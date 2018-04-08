В Нью-Йорке загорелся небоскреб Trump Tower

На 50-м этаже небоскреба Trump Tower в нью-йоркском районе Манхэттен произошел пожар, сообщила служба пожарной охраны мегаполиса.

Возгоранию была присвоена четвертая категория сложности. В связи с происшествием полиция перекрыла несколько улиц мегаполиса, передает ТАСС.

По словам источников в службе спасения, в результате пожара пострадали пять человек, один из которых – предположительно, местный житель – находится в тяжелом состоянии, сообщил телеканал CBS. Кроме того, легкие травмы получили четверо пожарных.

По словам сына президента США Эрика Трампа, возгорание произошло в жилой квартире.

Сам глава Белого дома Дональд Трамп сообщил в Twitter, что возгорание уже ликвидировано, поблагодарив пожарных.

Напомним, в этом году это уже второй пожар в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. Так, 8 января пожар возник в системе вентиляции здания, очаг возгорания находился на крыше небоскреба.