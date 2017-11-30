В Нью-Йорке загорелась Башня Трампа

В здании Trump Tower («Башня Трампа») в Нью-Йорке произошло возгорание, на месте происшествия работают несколько пожарных команд.

«Пожар [произошел] в многоквартирном доме [Trump Tower] в системе вентиляции», – говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.

Отмечается, что очаг возгорания находится на крыше.

Сообщается, что пострадали два человека. Эвакуация из здания не проводилась.

Сын американского президента Эрик Трамп отметил, что пожарные прибыли на место возгорания через несколько минут после сигнала.

JUST IN: @FDNY responding to small fire at Trump Tower on 5th Avenue caused by an electrical box, fire officials say. No injuries reported. pic.twitter.com/qLZFSiVhW0 — Good Morning America (@GMA) 8 января 2018 г.

Напомним, в марте прошлого года произошел пожар в отеле-небоскребе «Международный отель и башня Трампа» на Манхеттене. Пострадавших в результате возгорания не было.