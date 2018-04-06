Кадыров вступился за Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководство Роскомнадзора и Telegram найти компромисс в истории с возможной блокировкой мессенджера в России.

«Я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что «всегда выступал за открытый и прямой диалог власти с обществом на любых площадках, в том числе и сети интернет». «Поэтому у меня есть аккаунты практически во всех соцсетях. Все знают, что я активный пользователь Telegram, у меня есть не только свой канал, но и по работе, личным вопросам я пользуюсь этим мессенджером», – отметил Кадыров.

Также глава Чечни добавил, что для него Telegram очень удобен.

«Молодцы, что придумали стикеры: длинное сообщение можно заменить картинкой. Но во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы России, которые нужно исполнять», – добавил Рамзан Кадыров.

Ранее советник президента по интернету Герман Клименко заявлял, что принятие судом решения о блокировке Telegram в России приведет к краху мессенджера в стране, несмотря на существующие средства обхода блокировок. В Кремле заявили, что считают Telegram удобным мессенджером, но в случае его блокировки будут искать альтернативу.

В пятницу, 6 апреля, Таганский суд Москвы получил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram.

В понедельник юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно. При этом 4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования.