Неверов пояснил позицию по выдвижению Тулеева в спикеры областного парламента

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов повторно выступил против выдвижения экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева на пост председателя парламента Кемеровской области.

«Я повторю еще раз, что считаю это неправильным. И это мое личное мнение. Потому что Тулеев – целая эпоха. Человек, который столько сделал для Кузбасса, что неважно, в каком он статусе и должности. Но какое бы решение не принял Аман Гумирович, я его поддерживал и буду поддерживать. И это должно быть именно его решение», – написал Неверов в Facebook.

До этого Неверов уже выступил против выдвижения Тулеева на пост спикера областного парламента, назвав это решение «неправильным».

Накануне группа депутатов Госдумы от Кемеровской области направила обращение на имя врио губернатора региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева, который 3 апреля Аман Тулеев получил мандат депутата, на должность главы регионального парламента.

В воскресенье Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке с поста губернатора Кемеровской области, занимаемого им с 1997 года. Глава государства ее принял. В отставку 73-летний Тулеев попросился после пожара в ТРК «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек.