Британия оценила возможность полного выздоровления Скрипалей

В МИД Британии заявили, что экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, скорее всего, будет требоваться постоянная медицинская помощь.

«Мы очень рады, что состояние и господина Скрипаля, и Юлии улучшается. Это заслуга напряженно работающих и талантливых сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) в Солсбери, которые обеспечили выдающийся уход. NHS продолжит постоянно оказывать помощь Скрипалям, которые оба, по видимости, будут постоянно нуждаться в медицинской помощи», – цитирует РИА «Новости» представителя МИД.

Он подчеркнул, что Британия «хотела бы ясно дать понять», что инцидент в Солсбери – покушение на убийство с использованием незаконного химического оружия, «которое, как мы знаем, есть у России».

Ранее в пятницу стало известно, что состояние Скрипаля улучшилось, и он быстро идет на поправку. В четверг дочь полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с ним в начале марта, выступила с первым заявлением после того, как пришла в себя.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй ранее заявляла, что Скрипаль и его дочь, возможно, никогда не поправятся полностью. Создатель «Новичка», живущий в США химик Вил Мирзаянов утверждал, что полностью излечиться от действия этого отравляющего вещества невозможно.

Скрипаль и его дочь долгое время находились в коме. Как утверждается, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.