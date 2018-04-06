Захарова объяснила некорректность сравнения России с Мориарти

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6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
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Невидимый враг наносит колоссальный ущерб российской экономике

Из-за ценовых сговоров при госзакупках Россия теряет минимум 2% ВВПФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин раскритиковал монополизм госкомпаний, которые мешают развиваться малому и среднему бизнесу, а также региональные власти, душащие конкуренцию с помощью прикормленных ГУПов и МУПов. Это все признаки картелизации, на которой российская экономика теряет триллионы рублей вместо того, чтобы вкладывать их в развитие. Подробности...
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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель

Свою боевую славу боевики обычно измеряют в количестве убитых десантников и в подбитых танкахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Решение усилить российские десантные дивизии танковыми батальонами может показаться кому-то парадоксальным и даже «первоапрельским», но только на первый взгляд. Эту идею командование вынашивало давно, и продиктована она целым комплексом причин. Одна из них в том, что в своем классическом виде ВДВ утрачивают прежнюю значимость. Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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Что общего у ресурсной экономики и обязательного изучения татарского языка

Антон Любич, экономист
Мы настолько свыклись с утверждением о ресурсном характере российской экономики, что воспринимаем это как мантру, произнося которую не нужно задумываться над тем, что это утверждение с собой несёт. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Захарова объяснила некорректность сравнения России с Мориарти

          6 апреля 2018, 17:33

          Текст: Ольга Никитина

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          Очевидная неискушенность собственной художественной литературой и отказ за ненадобностью от логического мышления постоянно ставят британскую дипломатическую агитбригаду в дурацкое положение, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

          «Литературный мазохизм британцев продолжается», – написала она на своей странице в Facebook.

          Представитель российского внешнеполитического ведомства в заметке, озаглавленной «Неучи», привела слова постпреда Британии в ООН Карен Пирс, которая, «мстя Василию Небензе за упоминание Холмса», заявила: «Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются самыми вероятными исполнителями преступления в Солсбери, – это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти».

          «Теперь оказывается не Путин, а российские ученые отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов», – написала Захарова.

          Мария Захарова призвала обратиться к литературной стороне дела. «Схватка «добра» (Холмс) и «зла» (Мориарти) проходила один на один. Это была настоящая дуэль. Пирс, наверное, и не слышала о таком, но Холмс отказался от содействия полиции. Это была дуэль двух профессионалов, которые видели друг в друге опасных соперников, но и испытывали восхищение своими талантами: Холмс говорит о Мориарти как об «одном из лучших умов Европы» и «Наполеоне преступного мира». Это, по мнению Холмса, достойный соперник», – заметила Захарова.

          Она назвала очевидным то, что Лондон видит в Москве «вселенское зло». Но «в своих силах на Даунинг-стрит не уверены», а потому «схватка не стала дуэлью», пишет Захарова, указывая на «страх британского руководства», «страх публичный, на грани истерики». По ее словам, ни о каких «дуэли» или поединке «добра и зла» речи не шло с самого начала, ведь британцы сразу же «побежали» в Евросоюз и НАТО, причем не за помощью, а за «круговой порукой», чтобы «замазать» как можно большее число стран лжесвидетельским участием».

          Беда кроется вот где, продолжает Захарова: в той части, где Пирс произносит «... если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти», намекая на невозможность и даже абсурдность подобных контактов. Представитель МИД России напоминает, что у Мориарти был прототип – Адам Уорт, которого высокопоставленный офицер Скотленд-Ярда сэр Роберт Андерсон назвал «Наполеоном преступного мира».

          «Адам Уорт стал величайшим, если это прилагательное в данном случае допустимо, преступником межконтинентального масштаба. Когда он переехал в Лондон, то стал наслаждаться всеми благами столичной жизни и обществом британского бомонда, который всегда умеет вовремя заткнуть нос, когда речь идет о больших деньгах. (...) Как же это все напоминает сегодняшние дни!» – говорится в заметке Захаровой.

          Она обращает внимание на то, что Пинкертон, известный американский сыщик ирландского происхождения, поддерживал теснейший контакт со Скотленд-Ярдом и с самим Уортом-Мориарти. Встречи их, продолжает Захарова, проходили в европейских пивных барах, где они беседовали на разные темы, имеющие отношение к преступлениям и расследованиям.

          «Последняя история объединила «Мориарти» с миром правосудия навсегда: «8 января 1902 года Адам Уорт скончался. Его сын, воспользовавшись соглашением между отцом и Пинкертоном, стал детективом в агентстве Пинкертона», – пишет представитель российского МИД.

          «Ну, что, Карен Пирс, сильно? Вы какой вуз закончили? Рекомендую МГИМО. Там есть второе высшее. Вам скидку сделают. Да что там, ради такого дела бесплатно подучат и Вас, и начальника Вашего», – заключает Захарова.

          Ранее сообщалось, что российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по инциденту в Солсбери зачитал отрывок из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэррола.

          Небензя также напомнил о ссылке главы МИД Великобритании Бориса Джонсона на роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Постпред России объяснил, что эта книга – «не детектив, как, очевидно, думает, британский министр, а глубокое мировоззренческое произведение».


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