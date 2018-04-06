Захарова объяснила некорректность сравнения России с Мориарти

Очевидная неискушенность собственной художественной литературой и отказ за ненадобностью от логического мышления постоянно ставят британскую дипломатическую агитбригаду в дурацкое положение, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Литературный мазохизм британцев продолжается», – написала она на своей странице в Facebook.

Представитель российского внешнеполитического ведомства в заметке, озаглавленной «Неучи», привела слова постпреда Британии в ООН Карен Пирс, которая, «мстя Василию Небензе за упоминание Холмса», заявила: «Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются самыми вероятными исполнителями преступления в Солсбери, – это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти».

«Теперь оказывается не Путин, а российские ученые отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов», – написала Захарова.

Мария Захарова призвала обратиться к литературной стороне дела. «Схватка «добра» (Холмс) и «зла» (Мориарти) проходила один на один. Это была настоящая дуэль. Пирс, наверное, и не слышала о таком, но Холмс отказался от содействия полиции. Это была дуэль двух профессионалов, которые видели друг в друге опасных соперников, но и испытывали восхищение своими талантами: Холмс говорит о Мориарти как об «одном из лучших умов Европы» и «Наполеоне преступного мира». Это, по мнению Холмса, достойный соперник», – заметила Захарова.

Она назвала очевидным то, что Лондон видит в Москве «вселенское зло». Но «в своих силах на Даунинг-стрит не уверены», а потому «схватка не стала дуэлью», пишет Захарова, указывая на «страх британского руководства», «страх публичный, на грани истерики». По ее словам, ни о каких «дуэли» или поединке «добра и зла» речи не шло с самого начала, ведь британцы сразу же «побежали» в Евросоюз и НАТО, причем не за помощью, а за «круговой порукой», чтобы «замазать» как можно большее число стран лжесвидетельским участием».

Беда кроется вот где, продолжает Захарова: в той части, где Пирс произносит «... если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти», намекая на невозможность и даже абсурдность подобных контактов. Представитель МИД России напоминает, что у Мориарти был прототип – Адам Уорт, которого высокопоставленный офицер Скотленд-Ярда сэр Роберт Андерсон назвал «Наполеоном преступного мира».

«Адам Уорт стал величайшим, если это прилагательное в данном случае допустимо, преступником межконтинентального масштаба. Когда он переехал в Лондон, то стал наслаждаться всеми благами столичной жизни и обществом британского бомонда, который всегда умеет вовремя заткнуть нос, когда речь идет о больших деньгах. (...) Как же это все напоминает сегодняшние дни!» – говорится в заметке Захаровой.

Она обращает внимание на то, что Пинкертон, известный американский сыщик ирландского происхождения, поддерживал теснейший контакт со Скотленд-Ярдом и с самим Уортом-Мориарти. Встречи их, продолжает Захарова, проходили в европейских пивных барах, где они беседовали на разные темы, имеющие отношение к преступлениям и расследованиям.

«Последняя история объединила «Мориарти» с миром правосудия навсегда: «8 января 1902 года Адам Уорт скончался. Его сын, воспользовавшись соглашением между отцом и Пинкертоном, стал детективом в агентстве Пинкертона», – пишет представитель российского МИД.

«Ну, что, Карен Пирс, сильно? Вы какой вуз закончили? Рекомендую МГИМО. Там есть второе высшее. Вам скидку сделают. Да что там, ради такого дела бесплатно подучат и Вас, и начальника Вашего», – заключает Захарова.

Ранее сообщалось, что российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по инциденту в Солсбери зачитал отрывок из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэррола.

Небензя также напомнил о ссылке главы МИД Великобритании Бориса Джонсона на роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Постпред России объяснил, что эта книга – «не детектив, как, очевидно, думает, британский министр, а глубокое мировоззренческое произведение».