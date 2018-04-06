Москалькова назвала следователей «главной скрепой государственности» России

На Всероссийском совещании-семинаре с руководителями органов предварительного следствия в системе МВД России уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала следователей ведомства «главной скрепой государственности» России.

«Большая часть наших следователей – высокие профессионалы, люди, готовые на решения крупномасштабных, глобальных задач государства. Они (следователи, – прим. ВЗГЛЯД) являются главной скрепой вообще государственности на российской земле, да и не только государственности. Вы главный держатель справедливости», – цитирует Москалькову ТАСС.

Семинар-совещание посвящен 55-летию следственного аппарата органов МВД.

Отметим с 1984 по 2007 годы Татьяна Москалькова работала в МВД.