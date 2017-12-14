В районе перевала Дятлова нашли неизвестный аэродром

Исследователь Валентин Дегтерев, ведущий расследование трагедии на перевале Дятлова, нашел следы неизвестного аэродрома.

Дегтерев отметил, что по мнению главного исследователя загадки перевала Юрия Кунцевича, аэродром построили немцы, которые в годы войны готовились к оккупации и бомбардировкам Урала.

«Мне удалось найти следы этого загадочного аэродрома. Он находится на склоне горы, в 46 километрах на северо-восток от перевала Дятлова. Это если идти на перевал со стороны Перми. В свободном доступе есть его спутниковая фотография на сайте Google Earth. Координаты заброшенного аэродрома такие: 62.172418°, 59.429707°», – написал он в своем блоге.

Дегтярев отметил, что сохранилась взлетно-посадочная полоса длиной порядка 100 метров и шириной 7 метров.

«Раньше она была длинней, но сейчас ее «разрезало» на две части. Есть так же останки посадочного знака (если я не ошибаюсь). Даже какой-то разбитый ангар рядом с полосой. Каких-то других останков зданий там не видно. Но сама полоса, явно, бетонированная», – написал Дегтярев.

Напомним, ранее уральский исследователь Валентин Дегтярев рассказал, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова могла быть незаконная добыча золота в районе.