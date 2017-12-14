В этом году российские военные впервые получат танки с климат-контролем, им будет оснащена новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3», сообщил «Уралвагонзавод».

Танк впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования, которая включена в обязательную комплектацию боевых машин, сообщает T-digest.

При этом «Уралвагонзавод» уже устанавливал кондиционеры на танки – впервые это было сделано на танках Т-90С, поставленных в Алжир. Российские военные, отмечает портал, до последнего времени считали кондиционер «излишней роскошью» и не заказывали танки с климат-контролем.

Речь идет об изделии КТЭ-ВТ – термоэлектрическом кондиционере, работающем не на фреоне, как обычные автомобильные или бытовые приборы, а построенный на эффекте Пельтье. Это термоэлектрическое явление, которое заключается в том, что при прохождении электрического тока через спай двух различных полупроводников один из них нагревается, а другой охлаждается. Кроме систем кондиционирования воздуха такие элементы используются при создании переносных сумок-холодильников, офисных кулеров и системах охлаждения компьютерных процессоров.

В гражданских автомобилях такие кондиционеры не прижились, так как такие кондиционеры по габаритам крупнее обычных и требуют больше энергии. Но для танка, отмечает портал, эти недостатки не столь критичны. Отсутствие фреона позволяет термоэлектрическому кондиционеру работать как при высоких, так и при низких температурах. Кроме того, на Т-90М есть дополнительный дизель-генератор, который обеспечивает бесперебойное снабжение танка электричеством на стоянке.

Охладительные блоки кондиционера могут включаться и выключатся автономно.