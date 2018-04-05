На съемочную группу в Петербурге напал «Александр Сергеевич Пушкин»

ГТРК «Санкт-Петербург» сообщило о нападении охранников Литейного моста на съемочную группу; руководство регионального филиала ВГТРК обратилось в прокуратуру.

Ведущий выпуска новостей сообщил, что журналисты телеканала снимали «не проблемный» материал о тестовой разводке переправы. Ожидалось, что сюжет станет «проходным», однако к съемочной группе подошли охранники и стали требовать от них неких разрешений на съемку и документы. Они отреагировали нецензурно на просьбу журналистов представиться.

В результате один из охранников набросился на корреспондента. Коллега журналиста снимал все происходящее на камеру. «Александр Сергеевич Пушкин», – ответил один из нападавших на очередную просьбу журналистов представиться.

Начальник службы информации телестудии Елена Егорова сообщила «Интерфаксу», что руководство ГТРК «Санкт-Петербург» обратилось в прокуратуру после нападения охранников Литейного моста на съемочную группу. «Судя по всему, недовольство охранников вызвало то, что люди пытались зайти за заграждение, хотя на видео я этого не вижу», – сказала Егорова, отметив, что, как уверяют сами корреспонденты, съемка велась из-за заграждения.

«Руководство компании направило обращение в городскую прокуратуру, чтобы выяснить обстоятельства и установить, кто эти люди – они не представлялись и не показывали документов», – добавила она.