Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ выросло до шести человек

Шесть пожарных пострадали при тушении возгорания в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов.

«Пострадали шесть пожарных, они госпитализированы», – сказал он, добавив, что состояние двоих оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

Денисов добавил, что «из числа посетителей торгового центра погибших и пострадавших нет».

Ранее сообщалось о трех пострадавших пожарных. Также в результате пожара погиб один человек, сотрудник ТЦ, 45-летний Алексей Карпов. При пожаре он заблудился и побежал не туда.

Пожар возник в среду днем на последнем этаже ТЦ «Персей для детей» на северо-востоке Москвы. Руководитель столичного главка МЧС России Илья Денисов выехал на место ЧП для личного руководства тушением пожара.

Всего из ТЦ эвакуировали 600 человек. По предварительным данным, очаг находился в машинном отделении грузового лифта.

При этом очевидец пожара сообщил, что оповещение о возгорании не сработало, об эвакуации посетители ТЦ узнали от охранника.